Улюкаев пишет стихотворения в колонии

Алексей Улюкаев, бывший министр экономического развития РФ, отбывающий 8-летний срок в исправительной колонии за получение взятки, написал свое новое стихотворение.

«Гроза по Тютчеву, гроза, // Затверженная на уроках, // Раскалывает на глазах, // Как жизнь на до и после срока. // Фарфор небес. Посуду бьем // На электрическое счастье.» — процитировало стихотворение Улюкаева агентство «Москва».

Адвокат А. Улюкаева Дареджан Квеидзе рассказала, что бывший министр хорошо себя чувствует и занимается творчеством в колонии — продолжает писать свою книгу.

Напомним, что Алексей Улюкаев был приговорен Замоскворецким районным судом 15 декабря 2017 года к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн руб. за то, что получил взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере $2 млн. При этом суд не лишил его госнаград и звания заслуженного экономиста РФ.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что заключенный в Петербурге смог добавить себе срок, не покидая места лишения свободы.