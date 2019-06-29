В Италию вернут картину, похищенную Германией во время Второй мировой войны

Похищенную во время войны картину нидерландского художника Яна ван Хейсума «Ваза с цветами» («Vaso di Fiori») вернут на законное место.

Картина будет передана в итальянскую галерею Уффици, находящуюся во Флоренции, министром иностранных дел Германии Хайко Маасом во время поездки во Флоренцию со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези, сообщается в пресс-релизе министерства иностранных дел ФРГ.

Прежде Эйке Шмидт, директор музея, просил Германию вернуть натюрморт, который был получен музеем в дар более 200 лет назад от тосканского герцога Леопольда II, а затем украден войсками Германии в ходе Второй мировой войны.

Размер холста натюрморта, написанного маслом, составляет 47 на 35 см.

На данный момент, пока «Ваза с цветами» не вернётся в музей, на её месте висит чёрно-белое изображение картины с надписью «Украдена» на трёх языках.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что В Петербурге осенью планируют открыть Музей неудачников. На площадке каждый сможет поделиться своим неудачным опытом, который после привел к успеху.