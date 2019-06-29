В воскресенье жителей Ленинградской области накроют дожди

Правда, синоптики прогнозируют, что они будут кратковременными.
По информации ФГБУ “Северо-Западное УГМС”, в воскресенье, 30 июня, жителей Ленинградской области ждут неблагоприятные погодные условия. Летние, хоть и кратковременный дождь, накроет регион.
Также синоптики передают, что преимущественно они пройдут в восточной части региона. Днем же будет переменная облачность.
В воскресный день температура воздуха не поднимется выше +18 градусов. Ночью же температура будет варьироваться от +10 до +15 градусов.
Атмосферное давление ночью не будет меняться, а днем повыситься.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что последний день июня в Петербурге станет прохладным и ветреным.