В воскресенье жителей Ленинградской области накроют дожди

Атмосферное давление ночью не будет меняться, а днем чуть повыситься. Фото: https://pixabay.com
Атмосферное давление ночью не будет меняться, а днем чуть повыситься. Фото: https://pixabay.com

Правда, синоптики прогнозируют, что они будут кратковременными.

По информации ФГБУ “Северо-Западное УГМС”, в воскресенье, 30 июня, жителей Ленинградской области ждут неблагоприятные погодные условия. Летние, хоть и кратковременный дождь, накроет регион.

Также синоптики передают, что преимущественно они пройдут в восточной части региона. Днем же будет переменная облачность.

В воскресный день температура воздуха не поднимется выше +18 градусов. Ночью же температура будет варьироваться от +10 до +15 градусов.

Атмосферное давление ночью не будет меняться, а днем повыситься.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что последний день июня в Петербурге станет прохладным и ветреным.

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