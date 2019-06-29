Роборука может определить опасные вещества в растворе

Роборука пока работает медленно. Фото: Pixabay
Роборука пока работает медленно. Фото: Pixabay

Ученые смогли присоединить к роботизированной руке специальный модуль, при помощи которого можно определить присутствие в воде загрязняющих веществ.

Об открытии сообщает издание «Science Robotics». Отмечается, что работа модуля основана на принципе различения вкусов у людей. В устройстве находится особая кишечная палочка, которая дает реакцию на раздражители, в том числе на химическое вещество ИПТГ.

Тестовые запуски роборуки показали, что с задачей пока что она справляется медленно и с погрешностями. Однако технология будет совершенствоваться. Ученые хотят создать модуль, который бы определял не только наличие химических веществ, но и их концентрацию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что итальянка, застрявшая в лифте, более суток пила вино чтобы спастись. Женщина пробыла в лифте порядка 27 часов.

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Роборука может определить опасные вещества в растворе
Итальянка, застрявшая в лифте, более суток пила вино чтобы спастись