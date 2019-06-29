В Тбилиси демонстранты требуют отставки главы МВД

В центре Тбилиси сегодня вечером проходит «Марш свободы». Несколько тысяч человек вышли на улицы с требованием отставки министра внутренних дел

Протестующие считают, что глава МВД Грузии Георгий Гахария должен понести ответственность за действия полиции в день, когда штурмовали парламент. Тогда в больницах оказалось 240, двое потеряли глаз от удара резиновой пули.

В шествии, приуроченном к 10-му дню протестов, участвуют лидеры грузинских оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия — движение за свободу».

Глава МВД Георгий Гахария считает, что в Грузии была проведена попытка захвата власти, и действия полиции были правомерными, пишет Sputnik-Georgia. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе выразил министру внутренних дел благодарность за защиту государственных институтов и в своих заявлениях для прессы дал понять, что правительство не собирается увольнять Гахарию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Грузия пытается привлечь туристов из Европы и Америки после конфликта с Россией.