В Китае продают поддельные iPhone Xl

Камера подделок имеет три датчика. Фото: кадр из видео

Камера подделок имеет три датчика. Фото: кадр из видео

Традиционно презентация новой модели iPhone от американской компании Apple пройдет в сентябре текущего года, однако в Китае новый смартфон уже поступил в продажу.

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлены поддельные модели нового iPhone. Предположительно, дизайн мобильного телефона создан по версии многочисленных утечек.

Внешний вид устройства сильно напоминает предыдущую модель смартфона с видоизмененной камерой на задней панели мобильного телефона. Камера имеет три датчика. Подделку отчетливо выдает толстая темная рамка в нижней части передней панели.

На кадрах можно заметить копии смартфонов моделей iPhone Xl, iPhone Xl Max и iPhone XR. У мобильных устройств присутствует характерная для телефона вырезка вверху экрана.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые создали новый метод борьбы с облысением с помощью 3D-принтера.