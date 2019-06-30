Ученые рассказали о чувствах людей перед смертью

В рамках пятого конгресса Европейской академии неврологии группа ученых из Дании, Норвегии и Германии представила свою работу.

Суть исследования заключалась в том, чтобы определить чувства человека перед смертью. Оказалось, что порядка 10% людей переживают так называемый околосмертный опыт (околосмертные переживания), пишет «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpress.

Данный факт установлен из сообщений людей, которым не угрожала смертельная опасность, хотя они считали иначе. Такие же ощущения испытывали те, кто на самом деле был в опасной ситуации.

87% опрошенных рассказали, что заметили искажение восприятия времени в такой ситуации, а ещё 65% обнаружили у себя исключительную скорость мышления. При этом, 53% ощущали себя вне физического тела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые создали новый метод борьбы с облысением с помощью 3D-принтера.