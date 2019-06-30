Предприниматели Петербурга смогут написать свой первый бизнес-диктант

Принять участие в бизнес диктанте можно как лично, так и в режиме онлайн. Фото: https://pixabay.com
Принять участие в бизнес диктанте можно как лично, так и в режиме онлайн. Фото: https://pixabay.com

На каждый вопрос бизнесменам отведут всего одну минуту.

Всего в диктанте будет 30 вопросов, и он больше будет похож на тестирование, по результатам которого все участники смогут получить сертификат. Диктант проведут в рамках образовательно-развлекательное бизнес-мероприятие общероссийского масштаба Big Business Fun Festival 2019.

В Петербурге бизнес опен-эйр будет проходить уже в третий раз. Помимо диктанта на площадке будут организованы встречи, выступления различных спикеров, а также мастерские по разным направлениям бизнеса. Также предприниматели смогут обменяться визитками на серии “быстрых бизнес-свиданий”, узнать, где взять деньги на бизнес.

Принять участие в бизнес диктанте можно как лично, так и в режиме онлайн. Необходима предварительная регистрация.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пройдет литературный вечер к 130-летию со дня рождения Ахматовой.

Big Business Fun Festival 2019 бизнес диктант
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Предприниматели Петербурга смогут написать свой первый бизнес-диктант
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