Более 11 тысяч бегунов приняли участие в марафоне “Белые ночи”

Марафон сегодня стартовал на Дворцовой площади, перекрыв практически все движение в центре города.

В воскресенье, 30 июня, в Петербурге стартовал XXX Международный легкоатлетический марафон “Белые ночи”. По предварительным подсчета в нем приняли участие порядка 12 тысяч человек. Во всяком случае столько заявок было подано перед стартом. Также принять участие в марафоне изъявили спортсмены из 71 страны мира.

В марафонскую дистанцию вошли две дистанции — на 42 км 195 м и 10 км.

Помимо любителей на старт вышли и профессиональные спортсмены.

Дистанции проходила по историческому центру Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге открылся марафон «Белые ночи».