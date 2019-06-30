В Петербурге открылся марафон «Белые ночи»

В воскресенье, 30 июня, в 7 часов утра в Санкт-Петербурге началось спортивное мероприятие — ХХХ Международный марафон «Белые ночи».

Старт первой дистанции, длина которой составляет 42 километра, будет дан через час после начала мероприятия, то есть в 8 часов утра. А ещё через полчаса побегут участники 10-километровой дистанции.

В забеге будут принимать участие тысячи спортсменов, которые соберутся для старта на Дворцовой площади. Марафон имеет международный уровень, так как на нем присутствуют спортсмены из Германии, Франции, Японии, Бразилии, США, Греции, Канады, Великобритании, Кении, Марокко и нескольких других стран мир.

Трасса забега представлена одним кругом, маршрут которого пролегает через центр Санкт-Петербург, набережные и проспекты. На выбор есть два варианта дистанции: полный в 42 километра и сокращенный в 10 километров.

Торжественное закрытие марафона пройдет в 14:00.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что колумбиец Луис Диас будет получать в «Зените» €1,5 млн в год.