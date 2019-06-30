Люди наблюдают за жизнью одинокого гатчинского лебедя во «Вконтакте»

На страницу уже подписалось более 700 человек.

Создатели страницы в социальной сети под названием «Гатчинский лебедь» публикуют там фотографии одинокой птицы с его малышом, а также рассказывают о жизни семейства. С каждым днем к сообществу присоединяются новые люди, которые хотят знать, как дела у вдовца.

«Имена у птиц есть. Лебедя-отца зовут Гоша, а лебеденка — Серебряный (это мальчик)»,

— рассказали в сообществе в одном из постов.

Напоминаем, что самку лебедя нашли мертвой у Серебряного острова еще в мае – она погибла от зубов собак, хотя изначально все думали, что виноват человек. У бедняжки осталось потомство и муж. Из всех яиц смог выжить только один птенец – его и лебедя-вдовца переселили на Дворцовую ферму.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что специалисты рассказали причины гибели лебедя в Гатчинском парке. Собака набросились на бедняжкум– в схватке победили животные.