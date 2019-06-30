В Тосненском районе нашли тело утопленницы среди боксов для хранения лодок

Кому именно оно принадлежит – пока не уточняется.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня, но случилось все еще в субботу. Обо всем сообщает 47new, ссылаясь на собственные источники. Тело женщины нашли среди камышей у реки Тосна в городе Никольское. На нем обнаружили много ссадин и царапин. На погибшей были надеты брюки, бюстгальтер и ботинки. На вид ей около 45 лет, личность утопленницы не установлена.

Местные жители считают, что она могла упасть в воду из металлической беседки – она как раз установлена рядом с рекой. Довольно часто там собираются рыбаки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в сгоревшей иномарке в Ленинградской области нашли тело разыскиваемого бизнесмена. В полицию поступило сообщение о том, что в поле в Лужском районе в деревне Сара-Лог стоит сгоревшая дотла Infiniti, а в ней находится труп её 44-летнего владельца.