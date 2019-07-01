За год Петербург посетят 70 тысяч туристов из Кореи

Генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Дон Сок сообщил, что турпоток между страной и городом весьма велик.

Во многом это связано введением в 2014 году безвизового режима между странами. В течение этого года в Северную столицу, предположительно, наведается порядка 70 тысяч туристов из Южной Кореи. По России в целом данный показатель перевалил за 300 тысяч, передает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на слова консула.

По численности корейские туристы в России уступают только китайским туристам. При этом из Петербурга также немало путешественников оправляется в Южную Корею. Точного числа назвать почти невозможно, так как почти 70% территории страны занимают горы. Туристов особенно привлекает корейская традиционная кухня.

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