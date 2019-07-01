Кассы в Ботаническом саду будут перенесены

Ботанический сад Петра Великого в Санкт-Петербурге заявил о том, что с понедельника, 1 июля, изменится режим работы и местоположение касс.

А именно: с 1 июля 2019 года кассы Ботанического сада перенесены на вход со стороны улицы Профессора Попова, дом 2. Теперь билет для посещения оранжереи можно приобрести только там, сообщается в официальной группе «Ботанический сад БИН РАН» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, отмечается, что некоторые терминалы могут временно не работать в связи с тем, что кассиры осваивают новое кассовое оборудование. Из-за этого сегодня могут наблюдаться небольшие очереди в пиковые часы или сбои в работе кассы.

Представители Ботанического сада заявили, что намерены выставлять электронные билеты при покупке экскурсии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фестиваль книгоцентричных экскурсий “Петербург как сюжет” откроется в первый день июля.