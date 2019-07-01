Электронные медкарты появятся в Ленобласти к концу года

Совсем скоро результаты анализов жителей Ленобласти будут доступны в электронном виде. Фото: pixabay.com

Совсем скоро результаты анализов жителей Ленобласти будут доступны в электронном виде. Фото: pixabay.com

Данные о здоровье жителей Ленобласти будут перенесены в электронную базу данных, где будет храниться информация из всех медучреждений, куда человек обращался.

В рамках цифровизации здравоохранения Ленобласть переходит с бумажных носителей информации на электронные. Интегрированные электронные медкарты появятся в ряде медучреждений к концу этого года, а полностью переход состоится к концу 2021 года.

Новая система позволит врачам получать доступ к результатам анализов или снимкам пациента, не покидая рабочего места, что позволит сократить время диагностики.

Впоследствии результаты исследований смогут видеть и сами пациенты через личный кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг.

К концу 2019 года 60% врачей в Ленобласти смогут вести документацию в электронном виде и подписывать ее электронной подписью. Кроме того, в этом году планируется увеличить число медучреждений, подключенных к системе онлайн-записи к врачу.

В этом году на перевод областной медицины на электронный документооборот потратят 166 млн рублей (из них 75 млн рублей выделено из федерального бюджета). В будущем году на эти цели израсходуют 348 млн рублей, в 2021 году – 106 млн рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что нехватку детских садов Ленобласть решит за счет субсидий частным дошкольным учреждениям.