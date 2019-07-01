Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Продюсер сослался на плохое самочувствие.

Об этом стало известно 1 июля, обо всем сообщает «Собеседник». Бари Алибасов должен был принять участие в съемках программы «На самом деле», но не изволил явиться. Ожидалось, что продюсер ответит на детекторе лжи на вопросы, касающиеся инцидента с отравлением «кротом». В студии собрались эксперты, массовка, а также знакомые Алибасова, а вот сам «виновник торжества» – нет. Людей пришлось отпустить по домам, они считают, что это еще раз подтверждает – продюсер наврал о пребывании в больнице.

Напоминаем, что в конце июня сын Бари Алибасова заверил, что благодаря шумихе в СМИ отец получил рекламные контракты на 26 миллионов рублей. Он также рассказал, что он и PR-директор Вадим Горжанкин продумывала, как подавать новость в прессе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Алибасов ищет новых участников для группы «На-На». Он пригласил на кастинг в том числе трансгендеров.

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Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
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