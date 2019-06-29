Алибасов ищет новых участников для группы «На-На»

Он пригласил на кастинг в том числе трансгендеров.

Об этом стало известно сегодня, 29 июня. Продюсер Бари Алибасов объявил о наборе новых людей в состав группы «На-На». В том числе он будет рад увидеть трансгендеров. Он отметил, что для него важно, чтобы в коллектив пришли творческие личности со своими смелыми и даже авангардными идеями.

«В качестве кандидатов также будут рассматриваться и трансгендеры — дамы, сменившие пол и примкнувшие к сильной половине человечества»,

— рассказал Алибасов, передает «Пятый канал».

Новый член группы должен быть не младше 20, но и не старше 25 лет. Есть требования и к росту – не ниже 178 сантиметров.

Напоминаем, что сейчас в состав группы входят Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Коллектив был основан в 1989 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Алибасов сыграет в фильме Барецкого «Брат-3». Большую часть фильма планируется снимать в Красногорске вблизи Москвы. Алибасову в картине отведена роль некоего главного продюсера России, которого по сюжету фильма будут пытаться убить.