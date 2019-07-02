Медики считают, что нужно работать всего 8 часов в неделю

Такой рабочий график будет полезен для психологического благополучия.

Своими наблюдениями поделились медики из Великобритании. Они следили за 71 тысячей человек в возрасте от 16 до 64 лет. Большую часть времени участники эксперимента были безработными, но иногда меняли свой статус. На разных местах они тратили разное количество времени на выполнение своих обязанностей.

В результате удалось выяснить, сколько человеку нужно работать в неделю, что он был здоров психологически. Те люди, которые трудились не более восьми часов в неделю, были практически не подвержены различным недугам. Они также уверяли, что стали чувствовать себя счастливыми. Другие же жаловались на плохое самочувствие, расстройства и фобии.

Эксперты убеждены, что количество безработных растет именно потому, что люди слишком утомляются на работе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что медики не советуют пить травяные чаи в лечебных целях.