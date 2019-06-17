Медики не советуют пить травяные чаи в лечебных целях

Эксперты считают, что они не так полезны, как принято думать.

В обществе принято думать, что травяные чаи обладают целебными свойствами, но к этим заявлениям специалисты призывают относиться скептически. Медики убеждены, что напиток может не только не приносить пользы, но еще и вредить, поэтому стоит лишний раз подумать, прежде чем прибегнуть к такому способу излечения. Они отметили, что тем более не стоит рассчитывать, что чай поможет похудеть.

Эксперты рассказали, что напитки со зверобоем повышает давление, а чаи с липой опасны для аллергиков. При этом они подчеркнули, что чай с чабрецом действительно хорошо бодрит, а чай с ушицей и мятой успокаивает перед сном.

Прежде чем заниматься самолечение стоит проконсультироваться со специалистом, а также не рассчитывать, что чашечкой горячего напитка можно решить все проблемы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Роскачество обнаружило кишечную палочку и плесень в чайных пакетиках.