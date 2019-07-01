Женщину сняли с рейса из-за глубокого декольте

Ей пришлось провести ночь в аэропорту, чтобы после наконец-таки улететь в пункт назначения.

Об этом стало известно 1 июля. Обо всем сообщает Sputnik International. Все случилось в аэропорту в Испании. Женщина собиралась отправиться в Лондон, но во время посадки стюардесса якобы попросила ее покинуть лайнер из-за глубокого декольте. Британке не удалось решить конфликт, и она осталась в Малаги, где провела ночь. После женщина улетела другим рейсом.

В авиакомпании уверяют, что британка переиначила историю. На самом деле ее попросили покинуть самолет из-за неподобающего поведения. Стюардессы действительно посоветовали женщине накинуть кофту на блузку, а пассажирка в ответ грубо себя вела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из самолета, пролетающего над Лондоном, выпало тело безбилетника. По предварительным данным, мужчина хотел покинуть страну и решил, что сможет пережить полет вне борта.