Ученые назвали один неожиданный симптом рака

При этом они убеждают, что он является одним из самых распространённых.

Британский ученые рассказали, на что стоит обратить внимание, чтобы понять, есть ли у вас рак. Специалист уверяют, что если человек ночью сильно потеет, то это может быть первым «звоночком». Дело в том, что на начальных стадиях рак вызывает усиленное потоотделение пишет Medical Note. Они советуют всем, кто замечает этот симптом, не откладывать поход к врачу.

Врачи также объяснили, почему человек при онкологии вдруг начинает болеть. Это значит, что иммунная система борется со злокачественными клетками.

Они также рассказали о других симптомах рака. Среди них, например, ком в груди, кашель, кровотечение и быстрая потеря веса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые считают, что красное мясо вызывает рак кишечника. Научные исследования на эту тему велись на протяжении шести лет. Для анализа были собраны данные 500 тысяч пациентов. На момент проведения исследования было зафиксировано более 2,6 тысяч случаев людей с раком кишечника в возрасте от 40 до 69 лет.