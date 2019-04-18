Ученые считают, что красное мясо вызывает рак кишечника

Исследование проводилось деятелями науки из Оксфордского университета, а результаты их научной работы были опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology.

Группа ученых выяснила, что при употреблении в пищу красного мяса каждый день или переработанных мясных продуктов даже в малых количествах, риск заболеть раком кишечника заметно увеличивается.

Научные исследования на эту тему велись на протяжении шести лет. Для анализа были собраны данные 500 тысяч пациентов. На момент проведения исследования было зафиксировано более 2,6 тысяч случаев людей с раком кишечника в возрасте от 40 до 69 лет.

После проведения шести лет исследований ученые выяснили, что риск развития онкологии у тех, кто ел порядка 76 граммов красного или переработанного мяса в день, на 20% выше, чем у тех, кто ел 21 грамм или меньше.

Красным мясом считается говядина, свинина, баранина.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые выяснили, что жертвы школьной травли меньше зарабатывают.