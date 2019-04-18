Ученые считают, что красное мясо вызывает рак кишечника

Красным мясом считается говядина, свинина, баранина. Фото: Pixabay
Красным мясом считается говядина, свинина, баранина. Фото: Pixabay

Исследование проводилось деятелями науки из Оксфордского университета, а результаты их научной работы были опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology.

Группа ученых выяснила, что при употреблении в пищу красного мяса каждый день или переработанных мясных продуктов даже в малых количествах, риск заболеть раком кишечника заметно увеличивается.

Научные исследования на эту тему велись на протяжении шести лет. Для анализа были собраны данные 500 тысяч пациентов. На момент проведения исследования было зафиксировано более 2,6 тысяч случаев людей с раком кишечника в возрасте от 40 до 69 лет.

После проведения шести лет исследований ученые выяснили, что риск развития онкологии у тех, кто ел порядка 76 граммов красного или переработанного мяса в день, на 20% выше, чем у тех, кто ел 21 грамм или меньше.

Красным мясом считается говядина, свинина, баранина.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые выяснили, что жертвы школьной травли меньше зарабатывают.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
красное мясо онкология ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец проводил «обнал» и заработал на этом более 11 млн
В Петербурге открывается X Международный мотосалон
Каким голосом говорит российский бизнес?
Пулково попал в тройку лучших аэропортов России
В зоомагазинах могут запретить продавать собак и кошек
Водитель Nissan сбил бабушку на Испытателей и скрылся
В России обсуждают введение нового экологического налога
В России бездомные скитаются по семь лет