В детском саду на Васильевском разбили огород

Одни считают, что в городе устраивают “деревню”, другие уверены, что инициатива воспитает в детях любовь к природе.

В детском саду на 20-ой линии Васильевского острова разбили огород, сообщили жители района в группе “Живем на Васильевском” в соцсети 2 июля. На территории социального учреждения появились грядки с огурцами и даже пугало.

Очевидцы сообщают, что огород разбила сотрудница детского сада. Ничего противозаконного в этом нет: летом дети не ходят в детский сад. В то время как некоторые высказывают возмущение “самоуправству” и устроенной в городе “деревне”, большинство пользователей социальных сетей поддержали инициативу: они считают, что это поможет привить детям любовь к природе, а сам проект наверняка устроен по инициативе руководства детского сада. В социальных сетях нашлись и работники других детских садов, которые рассказали, что точно так же устраивают грядки на территории своих учреждений.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге свинья Варя вышла на прогулку по Васильевскому острову.