Врача из Петербурга признали лучшим в России

Прошел ежегодный Всероссийский конкурс врачей — 2019. По итогам стало известно, что три доктора из Санкт-Петербурга вошли в число лучших врачей, еще двое заняли призовые места.

Лучшим неврологом страны признана Екатерина Александровна Гоголева, заведующая неврологическим отделением НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

Гоголева рассказала, что испытывает чувство гордости за себя, за свой коллектив и отделения. Она назвала эту победу общей, сообщает издание «Комсомольская правда». Оказалось, что почетное звание Екатерина Александровна получила как раз на 20-летний юбилей своей рабочей деятельности.

Доктор призналась, что для победы они не делали ничего особенного: просто трудились. Но, с огромной любовью к своей работе.

Гоголева рассказала о своей работе: отучилась в Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте, а ординатуру и аспирантуру проходила в Нейрохирургическом институте имени Поленова; работала около года в Военно-морском госпитале, затем вернулась в Нейрохирургический институт в отделение хирургии опухолей головного и спинного мозга, а отделение неврологии НИИ скорой помощи она возглавляет с 2015 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пять петербургских врачей победили во всероссийском конкурсе в Москве.