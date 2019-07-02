Удвоено количество стран для безвизового въезда россиянам

На текущий момент россияне смогут поехать в 161 страну без наличия визы. Фото: Pixabay
На текущий момент россияне смогут поехать в 161 страну без наличия визы. Фото: Pixabay

За прошедшие десять лет Россией было удвоено число стран, в которые ее граждане могут поехать без визы.

Экспертами консалтинговой компании Henley&Partners составлен индекс паспортов, отражающими изменения в безвизовом режиме мировых стран к третьему кварталу 2019 года.

Россия занимает 51-ю позицию в рейтинге. На текущий момент россияне смогут поехать в 161 страну без наличия визы. Для сравнения, в 2009 году россиянам был открыт безвизовый въезд лишь в 60 стран. Известно, что в прошлом квартале Россия занимала 47-ю позицию с 118 странами.

На первых строчках рейтинга находятся Япония и Сингапур — гражданам этих стран доступен безвизовый въезд в 189 стран мира. На втором месте держатся Южная Корея, Германия и Финляндия — у них 187 стран, а третью строчку делят Дания, Италия и Люксембург — с 186-ю странами.

Последнюю строчку рейтинга занимает Афганистан — граждане данной страны могут посетить лишь 25 стран.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург возглавил рейтинг самых популярных автобусных маршрутов.

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