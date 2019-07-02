В честь юбилея МЧС стартует мотопробег из Петербурга на Сахалин

Мотопробег будет длиться 20 дней, за это время участники экспедиции посетят 20 городов и проедут почти 15 тысяч километров по всей России.

В рамках работы над фильмом «Герои нашего времени», посвященном 30-летию министерства по чрезвычайным ситуациям России, пройдет мотоэкспедиция «Сел и поехал».

Экспедиция даст свое начало в Санкт-Петербурге на территории Петропавловской крепости, а закончится на Сахалине. Мотоциклисты посетят Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Иркутск, Благовещенск, Владивосток и другие города, расположенные на маршруте. Там участники пообщаются с работниками региональных управлений МЧС.

Также в мотопробеге будет участвовать Павел Кобяк, автор книг и продюсер фильмов. За 20 лет он проехал на своем мотоцикле более 100 тысяч км, снял 4 документальных фильма и написал несколько книг, в которых описывает свои путешествия.

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