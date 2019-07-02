Ученые назвали причину паводка в Иркутской области

В Иркутском государственном университете ученые выяснили причину катастрофического паводка в Иркутской области.

Оказалось, что крупное наводнение вызвали атмосферные аномалии и глобальные изменения климата, причем такие ситуации могут повториться в будущем.

Анализ погодных и климатических факторов, которые предшествовали наводнению, был проведен сотрудниками кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ. Они считают, под влиянием этой аномалии среди всех регионов континента оказалась именно Иркутская область.

По словам ученых, произошло нечто уникальное — тесное взаимодействие трех воздушных масс: субтропической, арктической и влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы.

Также, еще одним «виновником» наводнения можно назвать циклонический вихрь, который образовался еще в сентябре 2018 года над территорией Западной Сибири, а затем на долгое время «застрявший» на юге области Иркутска.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители Иркутска возмущены наклейками «Единой России» на коробках с гуманитарной помощью.