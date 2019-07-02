В Ленобласти за лето разметят 1,5 млн квадратных метров проезжей части

По региону работы выполнены в среднем уже на 63%. Фото: Pixabay

По региону работы выполнены в среднем уже на 63%. Фото: Pixabay

На трассах Ленинградской области будет нанесена дорожная разметка в общей сложности почти на полтора миллиона квадратных метров их площади.

По традиции, ГКУ «Ленавтодор» выступает заказчиком дорожных работ. На данный момент работы по разметке дорог завершены в Тосненском, Волосовском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. По срокам немного отстают Выборгский, Всеволожский и Ломоносовский районы, сообщают в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

В дорожном комитете отметили, что самым отбивающимся от сроков подрядчиком является ООО «Альтрас», оно занимается разметкой трасс Выборгского района. На текущий день там размечено всего 13% дорог. При это по региону работы выполнены в среднем уже на 63%.

С теми компаниями, которые не уложатся в срок до 10 августа, будет расторгаться контракт в одностороннем порядке.

Весной следующего года планируется обновить разметку на дорогах, где движение автотранспорта наиболее интенсивно: во Всеволожском, Выборгском, Приозерском, Гатчинском и Ломоносовском районах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новая разметка запретит машинам парковаться перед переходами.