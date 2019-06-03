Новая разметка запретит машинам парковаться перед переходами

В Заксобрании Петербурга хотят отправить новый проект Владимиру Колокольцеву.

В Заксобрании Петербурга обсуждают идею особой разметки,которая может появиться перед пешеходными переходами и будет означать запрет на парковку. В понедельник 3 июня депутаты предложили отправить проект руководителю МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Разметку нанесут за 5 м до перехода; депутаты считают, что водителю на глаз сложно определить, где именно заканчиваются эти 5 м. Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаов заявил, что в 2018 году на “зебрах” погибло 111 человек: водители не видят пешеходов из-за стоящих вплотную к переходам машин. Пока неясно, как именно разметка будет выглядеть.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге хотят нанести вафельную разметку на перекрестках, которая поможет четче понимать, где две дороги пересекаются. Эксперимент проведут на перекрестье Светлановского пр. и Орбели.