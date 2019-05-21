К 20 июня в Петербурге откроют первый «вафельный» перекресток

Первым в Санкт-Петербурге перекрестком с «вафельной» разметкой станет пересечение Светлановского проспекта с улицей Орбели.

Данный вид разметки отличается своей яркостью, что помогает водителям четко видеть границы перекрестка. Это поспособствует тому, чтобы водители не перекрывали проезд даже второстепенному потоку.

Тем не менее, важную роль в регулировании движения имеют камеры видеонаблюдения, которые на данном участке дорог уже установлены.

Автоэксперт Дмитрий Попов отмечает, что видеокамера на пересечении Индустриального и и Косыгина довольно часто фиксирует нарушения ПДД, за что водители получают штрафы. Применение данного вида регулирования практически ликвидировало нарушения на указанном участке дороги.

Опасность данный вид разметки представляет для мотоциклистов, так как покрытие очень скользкое. Рекомендуется снижать скорость движения и автомобилистам до 50 километров в час.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что роботы на трассе М2 «Крым» расстреляли автомобиль.