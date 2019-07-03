Петербуржец продает визитку Путина за полмиллиона рублей

На сайте онлайн объявлений «Авито» опубликовано предложение от жителя Санкт-Петербурга о продаже визитной карточки президента России Владимира Путина.

Визитка не новая — Путин на ней указан в должности заместителя мэра Санкт-Петербурга по внешним связям и внешнеэкономическим связям. В данной должности глава РФ находился приблизительно 1990-е годы.

Стоимость карточки заявлена немалая — 500 тысяч рублей. Объявление на сайте размещено 26 июня и пока лишь набирает просмотры.

В описании товара продавец отмечает, что визитка является подлинной. Она отпечатана с двух сторон, на одной из который наблюдается теснение букв. Продавец считает, что это говорит о применении профессионального оборудования в типографии. Другая стороны матовая, на ней изображен «медный всадник», — заявляет автор объявления.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцев перестанут пускать в театр и на концерты по билету без чека.