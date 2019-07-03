Хулиганы разбили стекло в концертном зале и магазине

Магазину на Большой Конюшенной предстоит починить витрину.

Сотрудники Росгвардии во вторник задержали двух хулиганов разных районах Петербурга за порчу имущества, сообщили Gazeta.SPb в УВО 3 июля. Один из них разбил витрину магазина, а второй — стеклянную дверь концертного зала.

Ночью во вторник сотрудники вневедомственной охраны Петербурга приехали по вызову на Большую Конюшенную; им удалось выяснить, что неизвестный разбил витрину магазина и сбежал. Очевидцы запомнили приметы, так что Росгвардия начала поиск злоумышленника. Схожего по приметам 24-летнего молодого человека задержали на Невском проспекте и доставили в отдел полиции.

В тот же день в концертном зале на пр. Медиков произошел похожий случай: сотрудники ОВО приехали после сигнала тревоги. Там 37-летний мужчина вступил в конфликт с сотрудниками концертного зала и разбил стеклянную дверь, передают в УВО Санкт-Петербурга. Сумма ущерба в обоих случаях устанавливается.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Невском районе Петербурга произошла драка из-за видосъемки.