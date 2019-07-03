Полиция нашла девушку, которая провезла “пассажира” на капоте по Ленсовета

Мужчина уцепился за капот машины и проехал так около 1,5 км. Фото: https://vk.com/spb_today

Мужчина уцепился за капот машины и проехал так около 1,5 км. Фото: https://vk.com/spb_today

Chevrolet отправляется на штрафстоянку, а его владелица не скоро сможет сесть за руль.

Инспекторы ГИБДД Санкт-Петербурга привлекли к ответственности девушку, прокатившую неизвестного на капоте своей машины. Дорожная полиция остановила ее на пр. Юрия Гагарина; стало быстро понятно, что девушка за рулем пьяна, сообщили в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти 3 июля.

Вчера 2 июля в социальных сетях распространили видео, на котором неизвестный мужчина держится за капот серебристого Chevrolet, который едет по улице Ленсовета. Девушка за рулем провезла “пассажира” около 1,5 км, прежде чем он слез.

Полиция составила протокол и отправила машину на штрафстоянку. Наказание за вождение в нетрезвом виде составляет штраф в 30 тысяч и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о поездке на капоте в Московском районе Петербурге — происшествия вызвало широкий интерес пользователей социальных сетей.