Шойгу раскрыл подробности гибели подводников в Баренцевом море

Министр обороны РФ рассказал, что несколько человек удалось спасти.

Сергей Шойгу раскрыл часть подробностей ЧП на подводном аппарате в Баренцевом море. Сейчас министр обороны РФ находится в Североморске, где разбираются в произошедшем.

Шойгу на совещании 3 июля рассказал о действиях погибших: один из отеков загорелся, тогда моряки эвакуировали гражданское лицо и задраили люки, чтобы замедлить распространение огня. Погибли семь капитанов первого ранга и три — второго. Минобороны окажет семьям погибших поддержку.

Министр обороны не назвал имена подводников и число спасенных. Часть информации о происшествии до сих пор засекречена. За разглашение материалов, составляющих гостайну, можно получить до 7 лет тюрьмы. Пока есть официально сообщается о 14 погибших.

Средняя глубина Баренцева моря составляет 222 м и достигает 600 м в отдельных участках.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов подтвердил, что часть подводников служили в Петербурге.