Человечеству придется привыкнуть к аномальной жаре: она может стать ежегодной

Эксперты предупреждают, что тепловые волны могут стать нормой к середине XXI века.

По сравнению с началом прошлого века, вероятность аномальной жару летом возросла в более чем 100 раз. Если ничего не изменится, то к середине текущего века температура летом начнет повышаться до +35-40 градусов Цельсия и выше ежегодно.

Данные об изменениях температуры по всей Евразии были проанализированы специалистами Службы по изменению климата Коперника, сообщает издательство The Daily Mail.

Эксперты выяснили, что средняя июньская температура оказалась повышена на 2 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд жары был побит в 1999 году, тогда температура была превышена на 1 градус. В среднем, за столетие температура тепловых волн стала на 4 градуса выше.

Во многих европейских странах за прошедший месяц были зафиксированы новые исторические рекорды — например, во Франции температура воздуха прогрелась до +45,9С. Также высокую температуру зафиксировали в Швейцарии, Австрии, Германии, Чехии, Сербии, Болгарии и в других странах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Сезон дождей” начинается в Петербурге.