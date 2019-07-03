Минсельхоз хочет контролировать сбор диких грибов и ягод

Эти богатства, напоминает ведомство, ценится не только внутри нашей страны, но и за рубежом.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщается в проекте постановления правительства, передают «РИА Новости». Минсельхоз предложило контролировать сбор и переработку дикорастущих ресурсов. Речь идет не только о грибах и ягодах, а также о орехах, семенах, березовом соке и лекарственных растениях. В ведомстве отметили, что на этих природных богатствах можно неплохо зарабатывать, потому что они пользуются спросом на рынке.

В Минсельхозе также подчеркнули, что законом никак не регулируется сбор лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что вступил в силу закон об эскроу-счетах в долевом строительстве. Денежные средства будут зачислять на специально открытый эскроу-счет, где они пролежат нетронутыми до завершения строительства. Это поможет сберечь тысячам дольщиков их средства.