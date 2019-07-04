В Сосновом Бору рабочие оставили школьный забор под напряжением

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что от забора вокруг школы №9 каждые несколько минут разлетались искры.

Ночью с 3 на 4 июля 2019 года в группе «Мой Сосновый Бор» социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение от пользователя Маня Простакова. Она сообщила, что после строительных работ у 9-й школы, школьный забор находится под напряжением. «Коротит каждые 2-3 минуты, будьте осторожны», пишет девушка. Также из сообщения стало известно, что во время работ строители перекопали дорожку из бетона и сейчас там все в песке и грязи.

Устранением аварии занималась бригада ремонтников, электричество было оперативно отключено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар на стройке школы в ЖК “Солнечный город” потушили. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что пожарные долго не могли подъехать к месту происшествия. Сообщение в дежурную часть поступило в 10:17, а само возгорание ликвидировали к 11 часам. На вызов отправили две машины и восемь спасателей, передают в ГУ МЧС Санкт-Петербурга.