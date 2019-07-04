Школьникам могут запретить приносить с собой мобильные телефоны в учебные заведения

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение сообщества учителей о запрете для школьников пользоваться смартфонами в учебном заведении, этот вопрос необходимо решить до начала учебного года.

Матвиенко направила просьбу в Роспотребнадзор о решении данного вопроса, сообщает «РИА Новости». По мнению спикера, следует «запретить приносить телефон в школу, поскольку там нет помещений для хранения, а директора школ не захотят брать на себя такую ответственность».

Она также отметила, что многие учителя, школьные директора и родители учеников выступают против пользования мобильными телефонами в школе — это отвлекает детей от учебы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на стадии разработки находится предложение о запрете мобильных телефонов в школах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Сосновом Бору рабочие оставили школьный забор под напряжением. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что от забора вокруг школы №9 каждые несколько минут разлетались искры.