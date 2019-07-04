На станции «Гостиный двор» появилась видеопанель

Пока что она работает в тестовом режиме.

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Новостью с Gazeta.SPb поделились в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». В сообщении сказано, что на экране видеопанели будут показывать красивые виды Северной столицы. В этот четверг она появилась на станции метро «Гостиный двор», но затем они могут покорить и остальные. Сейчас сотрудники подземки тестируют новинку, если выяснится, что оборудование целесообразно использоваться, то его будут внедрять и на других станциях.

Напоминаем, что сейчас строятся станции Фрунзенского радиуса – «Проспект Славы», «Дунайский проспект», а также «Шушары» заработают уже в начале осени, обещает «Метрострой».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что по делу о теракте в петербургском метро показания дали «тайные свидетели» — ими оказались сотрудники ФСБ, которые задерживали подозреваемых. Сейчас подсудимых всего 11 человек, каждый из которых свою вину отрицает.