Мария Шарапова может провести прощальный матч в Петербурге

Прощальный матч теннисистки Марии Шараповой может пройти на «Газпром Арене», находящейся на Крестовском острове.

Российская теннисистка, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом», Мария Шарапова должна прийти в форму после травмы, чтобы состоялся турнир, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на слова Александра Медведева, директора «Зенита» и турнира по теннису «St. Petersburg Open».

Медведев заявил, что они думают над тем, чтобы провести прощальный матч Шараповой или прощальный турнир с ее участием. Но чтобы это исполнить, надо дождаться выздоровления Шараповой — недавно она снова получила травму.

Также Медведев добавил, что здесь можно будет организовать матчи с участием других успешных теннисистов, например с Джоковичем или Хачановым.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» презентовал новую форму из переработанных бутылок. Петербургский ФК «Зенит» представил домашний и гостевой комплекты новой формы на сезон 2019/20.