Ленинградцев предупреждают о дожде и грозе в пятницу

Конец рабочей недели вряд ли порадует жителей региона летней погодой.

Синоптики рассказывают, что в ночь с 4 на 5 июля, скорее всего, осадки будут, но в малых количествах и далеко не во всех уголках Ленинградской области. Температура воздуха опустится до пяти градусов, кое-где будет теплее – плюс 10. Днем же воздух успеет прогреться до плюс 19 градусов, но дожди усилятся. Осадки выпадут в большинстве районов Ленинградской области. Их сопроводят грозы и ветер.

Напоминаем, что последние пару дней погода в Санкт-Петербурге и регионе похожа на осеннюю – часто идут дожди, дует сильный ветер, иногда небо озаряют молнии. В среду из-за ливня город затопило, людям приходилось чуть ли плыть до места назначения на своих машинах. Только сегодня Водоканал справился со всеми подтоплениями.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков.