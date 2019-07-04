Ленинградцев предупреждают о дожде и грозе в пятницу

Фото: Вконтакте
Фото: Вконтакте

Конец рабочей недели вряд ли порадует жителей региона летней погодой.

Синоптики рассказывают, что в ночь с 4 на 5 июля, скорее всего, осадки будут, но в малых количествах и далеко не во всех уголках Ленинградской области. Температура воздуха опустится до пяти градусов, кое-где будет теплее – плюс 10. Днем же воздух успеет прогреться до плюс 19 градусов, но дожди усилятся. Осадки выпадут в большинстве районов Ленинградской области. Их сопроводят грозы и ветер.

Напоминаем, что последние пару дней погода в Санкт-Петербурге и регионе похожа на осеннюю – часто идут дожди, дует сильный ветер, иногда небо озаряют молнии. В среду из-за ливня город затопило, людям приходилось чуть ли плыть до места назначения на своих машинах. Только сегодня Водоканал справился со всеми подтоплениями.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков.

ленинградская область погода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти спасают семейство аистов после обрушения гнезда
Ленинградцев предупреждают о дожде и грозе в пятницу
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
Торнадо в Китае унес жизни 6 человек и разрушил 3,5 тыс домов
Новгородская перекрыта из-за ДТП с грузовиком
В БК «Зенит» перешел Матеуш Понитка
Погиб турист во время извержения вулкана на юге Италии
Путин призвал не возлагать на Россию всю ответственность за невыполнение ...