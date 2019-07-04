Эксперты рассказали, почему опасны старые одеяла и подушки

Они дали несколько советов по использованию привычных для всех принадлежностей для сна и отдыха.

Рекомендации опубликовало издание Planet Today. Специалисты объяснили, что в подушках, матрацах и одеялах могут завестись перьевые клещи. Также они являются подходящим местом для размножения грибков и бактерий.

Чтобы избежать проблем, стоит менять подушки не реже двух раз в лет. Два раза в год их нужно также отдавать в химчистку – тоже самое касается и одеял.

Использовать матрац можно дольше, но все зависит от того, как долго вы им будете пользоваться. Матрац из латекса можно не менять до восьми лет, а из пены – до семи. Матрац с пружинами лучше заменить уже через пять лет. Ждать не стоит в том случае, если у вас начал болеть позвоночник – это значит, что стоит задуматься о смене.

Постельное белье тоже не стоит хранить более 10 лет – в нем могут жить бактерии и клещи, от которых уже невозможно избавиться.

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