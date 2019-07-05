StereoLeto в Петербурге и “Ночь Музыки” в Гатчине — лучшие события выходных

Пока что синоптики обещают выходные без осадков. Фото: pixabay.com

Пока что синоптики обещают выходные без осадков. Фото: pixabay.com

В Севкабель порту Петербурга выступят Мумий Тролль, Монеточка и Aurora из Норвегии.

Главным событием грядущих выходных в Петербурге станет фестиваль StereoLeto в Севкабель Порту, считают эксперты агентства Турстат, о чем они сообщили Gazeta.SPb 5 июня. Жители Гатчины имеют шанс попасть на фестиваль “Ночь Музыки”, а в Горках (Ленинградская область) пройдет музыкальное событие “Джазовые сезоны”. Эксперты выбрали наиболее уникальные популярные события 6 и 7 июля.

На фестивале Stereoleto выступят Мумий Тролль и Монеточка, а из Норвегии в Петербург приедет певица Aurora со своей группой. Мероприятие пройдет уже в 18-ый раз — гостям обещают еду, открытый маркет, лаунж-зоны и множество разных развлечений помимо музыки.

“Ночь Музыки” состоится в музее заповеднике “Гатчина” в ночь с субботы на воскресенье. С 23 до 3 часов ночи гости смогут услышать произведения композиторов России и СССР и переложения песен группы ABBA — плюс салют.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жителей Ленинградской области предупредили о дожде и грозе в пятницу. Пока что жителям Петербурга и области обещают выходные без осадков.