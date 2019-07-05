Горизбирком отказал в регистрации Капитанова на выборах

Сегодня кандидат от ЛДПР Олег Капитанов получил отказ от петербургского избиркома в регистрации на губернаторских выборах. Ему не хватило восьми подписей муниципальных депутатов.

Олег Капитанов не смог преодолеть муниципальный фильтр. Чтобы зарегистрироваться на выборах в Петербурге, надо было заручиться поддержкой 155 депутатов муниципальных органов власти, а представитель ЛДПР сумел предоставить лишь 147. Потом он донес еще две подписи, но их избирком не учел, так как законом предписано сдавать все подписи одновременно.

Ранее Олег Капитанов пожаловался на трудности со сбором подписей, на что кандидат на губернаторских выборах Петербурга Беглов заметил, что кроме Капитанова в выборах хотят участвовать еще 27 человек, в точности таких же, как и он, а депутатов хватит лишь для поддержки восьми кандидатов. После чего Беглов как врио градоначальника пригласил Капитанова возглавить комитет по межнациональным отношениям, и Капитанов согласился, приостановив свое членство в партии ЛДПР и сложив с себя полномочия депутата городского парламента.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что комитет по межнациональным отношениям Петербурга возглавил Олег Капитанов