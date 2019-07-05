Перегрузочный комплекс в Приморске начнут строить в январе

Предприятие должно дать Ленобласти 3,5 тысячи вакансий и много налогов.

У Приморска хотят создать перегрузочный комплекс, который начнет начнет принимать транзитные грузы, которые сейчас идут через европейские базы. Проект вывели на общественные слушания.

Оборот предприятия составит примерно 70 млн т в год при 10 грузовых причалах и даст Ленобласти 3,5 тысячи вакансий, сообщили в УПК. При этом комплекс начнет платить крупные налоги — бюджет региона получит около 9 млрд в год. Плюс Приморск получит скоростную трассу до “Скандинавии”.

Это еще не все: в городе появится новая ТЭС, а из Петербурга в Приморск пойдет “Ласточка”. Вложения составят 170 млрд рублей.

Обещают позаботиться и об экологии города: с сыпучими грузами начнут работать закрытым способом без шума и пыли. Сейчас для комплекса расчищают территорию, а само строительство начнется в январе. Проект должны закончить за 3 года. В зону строительства попадут четыре жилых дома. Учитывая, что само население Приморска составляет немногим больше 5 тысяч человек — это не так уж мало.

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