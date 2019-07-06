Конюхов прервал полет на экспериментальном самолете из-за плохой погоды

В субботу утром полет будет возобновлен. Фото: www.rusmuseum.ru
В субботу утром полет будет возобновлен. Фото: www.rusmuseum.ru

Российский путешественник Фёдор Конюхов в пятницу, 5 июля, вылетел из Москвы в Крым на необычном самолете.

Данный самолет является экспериментальным. Он оборудован солнечными батареями, от которых и работает.

Путешественнику пришлось остановить полет из-за плохой погоды и конца светового дня, пишет РИА Новости со ссылкой на слова его сына Оскара Конюхова.

Отмечается, что было намечено долететь в пункт назначения за один день, но из-за прогнозируемых грозовых облаков пришлось остановиться на ночлег. Кроме того, самолет оснащен солнечными батареями, а световой день подходил к концу.

В субботу с утра полет будет возобновлен, а ко второй половине дня путешественник прибудет в Евпаторию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в «Нефтегазе» рассказали о риске техногенной катастрофы на Украине.

путешествия самолет федор конюхов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Американка получила $1,5 тысячи за 32 съеденных бургера
Конюхов прервал полет на экспериментальном самолете из-за плохой погоды
На пляжах Израиля найдены опасные медузы
Егору Криду предложили сменить деятельность на ремонт часов
Опубликован тизер «Рика и Морти» ко Дню независимости США
Oxxxymiron оценил клип на свой трек от 100 художников
Ричард Мэдден закончил учебу спустя 12 лет
На Выборгском шоссе был сбит жеребенок