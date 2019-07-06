Конюхов прервал полет на экспериментальном самолете из-за плохой погоды

В субботу утром полет будет возобновлен. Фото: www.rusmuseum.ru

В субботу утром полет будет возобновлен. Фото: www.rusmuseum.ru

Российский путешественник Фёдор Конюхов в пятницу, 5 июля, вылетел из Москвы в Крым на необычном самолете.

Данный самолет является экспериментальным. Он оборудован солнечными батареями, от которых и работает.

Путешественнику пришлось остановить полет из-за плохой погоды и конца светового дня, пишет РИА Новости со ссылкой на слова его сына Оскара Конюхова.

Отмечается, что было намечено долететь в пункт назначения за один день, но из-за прогнозируемых грозовых облаков пришлось остановиться на ночлег. Кроме того, самолет оснащен солнечными батареями, а световой день подходил к концу.

В субботу с утра полет будет возобновлен, а ко второй половине дня путешественник прибудет в Евпаторию.

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