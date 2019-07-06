Девушку-кассира на Большевиков ударили бутылкой и надели на голову пакет

Молодой человек, вооруженный ножом, забрал телефон и 20 тысяч рублей из кассы.

В Петербурге поймали злоумышленника, который совершил жестокий разбойный налет на магазин в Невском районе. Молодой человек напал на девушку с ножом и бутылкой

Мужчина зашел в магазин на Большевиков и оглушил девушку за кассой бутылкой. Затем он надел ей на голову пакет, угрожая при этом ножом, отобрал у нее телефон и вытащил деньги из кассы. Ему удалось похитить 20 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти 6 июля.

По факту налета в полиции Петербурга завели дело. Сейчас полицейским удалось задержать 23-летнего молодого человека. Все, что он забрал из магазина, уже нашли, передают в полиции Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге любительницу дорогих картин изобличили еще в одном мошенничестве.