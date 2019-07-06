Вором в отделении связи Сяськелево оказалась его начальница

По факту пропажи денег возбудили уголовное дело. Фото: pixabay.com
По факту пропажи денег возбудили уголовное дело. Фото: pixabay.com

К пропаже 82 тысяч рублей привлекли полицейских Гатчинского района.

Полиция Гатчинского района Ленобласти расследует дело о краже в одном из отделений связи. Из учреждения в деревне Сяськелево пропало 82 тысячи рублей.

Поиски злоумышленника привели к тому, что полиция задержала по подозрению в краже 33-летнюю женщину, которая и управляла этим самым отделением связи, передали Gazeta.SPb в главном управлении МВД Петербурга по Петербургу и Ленобласти в субботу 6 июля. В полиции уже возбудили дело по факту кражи.

В деревне Сяськелево, которая расположена в 20 км от Гатчины и 6 км от ближайшей железнодорожной станции, живут около 2 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге полиция изобличила мошенницу, завладевшую дорогими произведениями искусства, в еще одном эпизоде преступной деятельности.

Гатчинский район кража отделение связи сяськелево
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