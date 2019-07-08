Кошельки и тайно воруют, и отбирают открыто

Берегите свои кошельки, желающие их украсть не переводятся. Фото: pixabay.com

Берегите свои кошельки, желающие их украсть не переводятся. Фото: pixabay.com

На выходных как минимум двое петербуржцев лишились своих кошельков. В одном случае ущерб составил 167,5 тыс. рублей, в другом — 12 тыс.

В воскресенье в полицию Кировского района обратилась 34-летняя женщина, которая рассказала, что из павильона дома 14 по ул. Маршала Говорова неизвестный тайно похитил из ее сумки кошелек с банковскими картами, с которых впоследствии списали 167.5 тыс. рублей.

Кроме того, сегодня ночью в полицию Красногвардейского района пришел 42-летний гражданин, который около часа ночи у дома 78 по Муринской дороге поссорился с неизвестными злоумышленниками. Они открыто похитили из левого кармана его куртки черный кошелек, в котором лежали 12 тыс. рублей, документы и банковские карты. По обоим эпизодам решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полицейские ищут преступников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что конфликт в пекарне закончился стрельбой.