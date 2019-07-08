ДК имени Кирова потерял бюст Пушкина

Состояние здания-памятника ухудшается, администрацию оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Дворец культуры имени Кирова привлекли к административной ответственности за плохое состояние здание и потерю бюста Пушкина. Суд Василеостровского района Петербурга назначил учреждению штраф в 200 тысяч рублей.

Здание на Большом пр. Васильевского острова является памятником федерального значения, но его администрация не следит за состоянием здания и ДК медленно ветшает, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 8 июля. Проверка показала, что противоаварийные работы на объекте никто не выполнял. Инспектору КГИОП Петербурга, который приехал проверять здание, не смогли показать бюст поэта А.С.Пушкина — предмет искусства, по всей видимости, утрачен.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в КГИОП подтвердили, что “ворота Шнурова” демонтировали.